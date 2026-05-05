В Челябинской области пожарные спасли с балконов горящего дома двух женщин и ребенка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Кыштыме произошел пожар в пятиэтажке. Пламя вспыхнуло в одной из квартир.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, соседи учуяли в подъезде запах дыма и вызвали экстренные службы.

Приехавшие на улицу Красной Звезды пожарные увидели на балконе третьего этажа женщину с ребенком на руках. Маму и ее трехлетнего малыша эвакуировали по приставной лестнице и передали врачам. Оказалось, что госпитализация семье не требуется.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Еще одна женщина просила помощи с балкона второго этажа. Ей тоже помогли выбраться из дома по лестнице.

К несчастью, спасти оставшуюся в горящей квартире пенсионерку не удалось. Пожарные нашли ее уже мертвой.

Пламя, как выяснилось, охватило два квадратных метра, его потушили. Причину ЧП сейчас выясняют эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.