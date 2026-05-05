Центр Челябинска 7 мая перекроют на 6 часов из-за генеральной репетиции парада

7 мая в Челябинске пройдет генеральная репетиция торжественного построения и прохождения войск на площади Революции. В связи с этим в городе временно ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции, с 12:00 до 18:00 проезд закроют на улице Воровского — на участке от Тимирязева до проспекта Ленина, а также на самом проспекте Ленина — от улицы Красной до Свободы. Ограничения коснутся и улицы Цвиллинга: там движение перекроют от Тимирязева до Карла Маркса.

Кроме того, автомобилистов просят не оставлять машины вдоль проспекта Ленина на участке от Красной до Свободы с 07:00 до 18:00. Припаркованный транспорт может помешать подготовке к мероприятию.

