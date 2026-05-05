В центре Челябинска «Лада» перевернулась после столкновения с «Тойотой»

Фото: читательК КП-Челябинск

В центре Челябинска, на площади Революции, отечественная «Лада» перевернулась после столкновения с иномаркой.

Авария произошла в 16:30 5 мая на улице Цвиллинга. По предварительным данным ГАИ, «Тойота Версо», за рулём которой был 66-летний водитель, столкнулась с «Ладой Грантой», которой управлял 40-летний мужчина. После удара отечественная машина опрокинулась на крышу. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На месте работали сотрудники ДПС, сейчас они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

