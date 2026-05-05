Губернатор Текслер рассказал о деде-фронтовике и призвал участвовать в «Бессмертном полку» в онлайн-режиме

Последний день приема историй на сайте 2026.polkrf.ru - 6 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии старта акции «Бессмертный полк» поделился в канале в МАХ историей своего деда — участника Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Зотова.

Фото: канал МАХ Алексея Текслера

Глава региона рассказал, что его дед участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Анатолий Михайлович Зотов был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. Его фронтовой путь будет показан в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

В 2026 году акция пройдет в альтернативных форматах, в том числе онлайн. Почтить память участников Великой Отечественной войны сможет каждый — достаточно разместить историю и фотографию своего ветерана на сайте 2026.polkrf.ru или через бот в мессенджере МАХ. Сделать это можно до 6 мая.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 12:00 и будет доступно на официальном сайте акции. Кроме того, жители могут присоединиться к памятным форматам — «Окна Победы» или размещению портретов героев в окнах домов и автомобилей.

«Бессмертный полк» в онлайн-режиме проходит и в других городах России. В частности участие в «Бессмертном полку онлайн» могут принять участие и югорчане, пишет ugra-tv.ru.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

