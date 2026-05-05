От нацпарков до гастроточек: в Челябинской области создали универсальную туристическую карту

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области создали новую туристическую карту, объединяющую главные достопримечательности региона. Она помогает по-новому увидеть Южный Урал.

Карту разработала АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области». Специалисты сделали её не только справочником, но и удобным инструментом для планирования путешествий. Карта полезна как туристам, так и местным жителям.

Особый акцент сделан на тематических маршрутах. На карте выделены, в частности, «Уральская Европа» и «Уральская Калифорния» — направления, которые уже стали своеобразными туристическими брендами региона и отражают его природное и культурное разнообразие.

Издание получило интерактивные функции. На карте размещены QR-коды, которые позволяют строить маршруты до выбранных точек прямо в навигационных приложениях на смартфоне. Это упрощает планирование поездок и помогает лучше ориентироваться на местности.

В одном месте собраны разнообразные туристические объекты: от национальных парков и горнолыжных курортов до гастрономов и памятников культурного наследия.

Получить карту можно бесплатно в туристско-информационных центрах Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.