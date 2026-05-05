Челябинцы получили предупреждения о плохой работе интернета с 5 по 9 мая

В Челябинской области Сбер сообщил о возможных перебоях в интернете и СМС с 5 по 9 мая. Это предупреждение пришло жителям региона в информационном сообщении от банка.

– С 5 по 9 мая в связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением смс с номера 900. Не переживайте, вы можете подключиться к WI-FI, коды подтверждений будут в Истории операций, – такое сообщение прислали челябинцам 5 мая.

Это не сбой в банке, а временные меры операторов связи, направленные на ограничение связи и скорости интернета для повышения безопасности в условиях угрозы беспилотных атак. О возможных перебоях заранее информируют также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

