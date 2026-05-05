Сказать «да» на всю страну: челябинцы смогут пожениться на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Влюбленным из Челябинска предлагают сказать «да» на всю страну. Открыт прием заявок на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», который пройдет в Москве.

8 и 9 июля пары со всей России смогут не просто зарегистрировать брак, а сделать это в особой атмосфере: на массовой церемонии в День семьи, любви и верности.

Челябинская область традиционно участвует в фестивале: южноуральские молодожены представляли регион и в 2024, и в 2025 годах. В этом году влюбленных снова приглашают присоединиться.

– Это уникальная возможность для молодоженов из Челябинской области стать частью масштабного события, которое объединяет семьи из всех регионов нашей страны. Такое событие останется в вашей памяти на всю жизнь и станет прекрасным началом совместного пути, – рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Подать заявку можно уже сейчас — достаточно заполнить простую форму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.