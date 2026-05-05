Школьники Челябинска заступили на Пост №1 у Вечного огня

Фото: Алексей Тимошенко

5 мая на Аллее Славы у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске прошла церемония открытия «Вахты памяти». На Пост № 1 заступили первые участники - ученики школы № 19. Команда с 2016 года демонстрирует высокий уровень подготовки. Всего за две недели поочереди караул будут нести 224 школьника и студента.

Ребята будут сменять друг друга у мемориала, показывая строевую подготовку, выдержку.

— Такие события важны не только для учеников школ и колледжей. Это важная часть жизни каждого гражданина страны. «Вахта памяти» символизирует связь поколений: наших дедов и прадедов с нами и нашими детьми, — рассказала директор школы №36, соорганизатор мероприятия Маргарита Меньшенина.

За слаженностью действий команд будут следить начальник Почетного караула, подполковник запаса и ветеран боевых действий Алик Хуснутдинов, а также курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

«Вахта памяти» проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами выступили комитет по делам образования Челябинска и городское управление по делам молодежи.

