Задержки и отмены: в челябинском аэропорту 6 мая вынужденно изменили график полетов

На расписание полетов в Челябинске повлияли ограничения, которые накануне вводили в Москве

В аэропорту Челябинска утром 6 мая задерживается несколько рейсов.

В Челябинск вовремя не прибыли самолеты из Москвы. Посадку одного столичного рейса перенесли с 4:10 на 9:10. прибытие второго отложено с 4:25 до 10:20.

Рейс из Москвы с прибытием в 5:05 отменен.

Самолеты из Челябинска в Москву также отправляются не по расписанию. Рейс, который должен был состояться в 5:25, перенесен на 10:45. Другой вылет с 5:50 перенесли на 9:45. Авиарейс «Челябинск-Москва» в 6:05 отменили.

Московские аэропорты накануне прерывали работу по распоряжению Росавиации для обеспечения полетов.

