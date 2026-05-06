Продажи мангалов в Челябинской области выросли почти на 50% к майским праздникам

Начало мая стало рекордным по числу покупок на маркетплейсах товаров для отдыха на природе в 2026 году. Как выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных, продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года. При этом жители Челябинской области предпочитают активно проводить свободное время на дачах: они стали реже интересоваться арендой беседок, а объем трафика на форумы садоводов в апреле вырос на 43% год к году.

Самым активным днём для покупки мангалов и грилей стало 2 мая — в этот день температура воздуха в европейской и центральной части России превысила 20°C. На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления за первые четыре месяца 2026 года. Среди наиболее востребованных категорий — аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также очаги и печи для казана. При этом продажи газовых грилей выросли на 156% год к году, мангалов — на 106%.

Челябинцы стали меньше интересоваться арендой беседок для шашлыка: в апреле 2026 года трафик на соответствующие сервисы сократился на 82% по сравнению с апрелем 2025-го. Одновременно с этим объём трафика на форумы для садоводов увеличился на 43%.

Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода: если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае — уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним. При этом весной 2026-го спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, на дачную мебель — в 3 раза.