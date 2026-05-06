В Троицке началась рекультивация свалки, где скопилось 760000 кубометров отходов

Из свалки сделают поросший травой холм

В Троицке Челябинской области началась рекультивация свалки, которая находится возле Южного промышленного узла.

Как рассказали в региональном министерстве экологии, специалисты используют технологию, которую уже применяли для рекультивации Челябинской городской свалки, мусорных полигонов в Магнитогорске и Златоусте. Сначала отходы закроют слоями изоляции из уплотненного грунта, геотекстилей, щеб

ня, песка и бентонита. Потребуется проложить систему ливневой канализации и отвода биогаза. На месте куч отходов образуется холм. Его засыплют слоем плодородной почвы и засеют газонной травой. На всю работу уйдёт два года.

Свалку в Троицке использовали с 1980 года, а закрыли в 2020 году. За сорок лет она разрослась на 15 гектаров и скопила 760 тыс. кубометров отходов.

