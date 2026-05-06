Производство молока в Челябинской области выросло на 13%

Субсидии выплатят в июне

В Челябинской области производство молока в январе-марте выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 38,1 тыс. тонн.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, удой молока на каждую корову вырос за год на 17,1%.

В первом квартале нынешнего года увеличилось также производство скота и птицы на убой. Рост составил 13,3%.

Предприятиям, которые содержат мясных и молочных коров на Южном Урале в июне планируют предоставить субсидии в сумме на 182 млн рублей.

