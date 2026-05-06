Заставлял подчиненных строить коттедж: в Челябинской области высокопоставленного сотрудника МЧС лишили звания

Андрея Скульдицкого задержали в прошлом году сотрудники ФСБ. Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области начальника «Уральского учебного спасательного центра МЧС» Андрея Скульдицкого признали виновным в превышении полномочий.

Как рассказали в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, Скульдицкий снимал подчиненных со службы и отправлял на строительство собственного коттеджа. Так продолжалось два года, пока о незаконном способе сэкономить на стройке не узнали сотрудники ФСБ, Прошлым летом полковника МЧС задержали.

Андрея Скульдицкого приговорили к 6 годам заключения в колонии общего режима и лишили воинского звания. Вдобавок теперь уже бывшему полковнику запретили в течение полутора лет занимать руководящие должности на госслужбе.

