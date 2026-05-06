На День Победы в Челябинск приедут Пелагея, Дмитрий Дюжев и хор «Аксиос»

Мэрия Челябинска обнародовала афишу праздничных мероприятий 9 мая 2026 года. В программе торжеств традиционные парад, концерт и фейерверк. Но горожан предупреждают, что в списке мероприятий возможны изменения.

Первым большим событием 9 мая традиционно станет возложение цветов к Вечному огню. Церемония начнется в 9:00.

Парад на площади Революции стартует в 11:00.

В городских парках пройдут кинопоказы под открытым небом, в ЖК «Привилегия» будет работать полевая кухня.

Главный концерт пройдет на площади у Торгового центра. Он начнется в 17:30. Перед челябинцами выступят местные артисты. пройдет плац-концерт сводного уральского оркестра войск Нацгвардии.

Приглашенными звездами в этом году будут артисты Дмитрий Дюжев и Анастасия Малькова-Макеева. На сцену выйдут архиерейский мужской хор «Аксиос» и группа «Пелагея».

Фейерверк намечен на 22:00.

— В программе возможны изменения, о которых мы будем оперативно сообщать, — уточнили в администрации Челябинска. — В случае объявления опасности доверяйте только официальным источникам информации. Следуйте инструкциям, которые будут от них поступать.

