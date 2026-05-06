В Челябинске на телебашне высветится поздравление с Днем радио

7 мая – День радио Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подсветку челябинской телебашни вечером 7 мая переведут в праздничный режим в честь Дня радио.

Как рассказали в Челябинском ОРТПЦ, цветными огнями на вышке изобразят радиоволны, наушники, микрофон, радиоприемник, а еще логотип «25 лет РТРС» и слова поздравлений.

С помощью художественной подсветки на башнях и мачтах День радио намерены отмечать также в других российских городах, например, в Сочи, Омске, Нижнем Новгороде и Якутске.

