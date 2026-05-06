В Челябинскую область в праздничные выходные придут заморозки

В Челябинской области тепло и прохлада продолжат сменять друг друга

В Челябинской области ближайшие дни будут очень теплыми, но в конце недели наступит похолодание. По прогнозу метеорологов, в четверг 7 мая температура поднимется до +21, +26. В пятницу будет +19, 24.

Уже в субботу тепло ослабнет: будет +17, +22, а в северных районах региона и того прохладней: всего +12.

Как рассказала 1obl.ru начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева, в праздничные выходные 9-11 мая возможны заморозки. Они случатся ночью и, скорее всего, затронут только отдельные районы.

Майская погода на Южном Урале неустойчива, так что вскоре после похолодания метеорологи ждут прихода новой волны тепла. По расчетам специалистов, смена температуры не избавит южноуральцев от осадков, дожди продолжат идти регулярно.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

