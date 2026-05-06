Торжественный марш, звезды и салют: появилась афиша на День Победы в Челябинске

Появилась афиша мероприятия на 9 Мая в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Челябинска опубликовала афишу мероприятий на День Победы. Праздничные мероприятия начнутся в 09:00 с торжественной церемонией возложения цветов и венков. Также в программе торжественный марш войск, работа полевой кухни, кинопоказы под открытым небом и праздничные концерты в разных районах города.

Вечером челябинцев ждут выступления Дмитрия Дюжева, Анастасии Мальковой-Макеевой, Пелагеи и многих других артистов. Подробная программа здесь.

Но в администрации города предупредили, что в программе возможны изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.