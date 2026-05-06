Торжественный марш, звезды и салют: появилась афиша на День Победы в Челябинске

Администрация Челябинска опубликовала афишу мероприятий на День Победы. Праздничные мероприятия начнутся в 09:00 с торжественной церемонией возложения цветов и венков. Также в программе торжественный марш войск, работа полевой кухни, кинопоказы под открытым небом и праздничные концерты в разных районах города.
Вечером челябинцев ждут выступления Дмитрия Дюжева, Анастасии Мальковой-Макеевой, Пелагеи и многих других артистов. Подробная программа здесь.
Но в администрации города предупредили, что в программе возможны изменения.
