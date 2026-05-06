Владельцам спецсчетов в Челябинской области предложили перейти в «общий котел» ради новых лифтов

В Челябинской области в 2026 году заменят более 400 лифтов в 115 многоквартирных домах. Уже заключены контракты на обновление 294 подъемников в 82 зданиях.

Как сообщил и.о. гендиректора регоператора капремонта Николай Сазонов, на сегодняшний день полностью завершена модернизация 38 лифтов в 17 домах — работы приняты и оплачены.

— На стадии подготовки конкурсной документации и подписания контракта на проведение работ находятся еще 72 и 2 лифта соответственно, — прокомментировал Сазонов.

Особое внимание уделяется так называемым «котловым» домам — тем, где взносы на капремонт собираются на счете регионального оператора. В прошлом году план по замене лифтов в таких МКД был перевыполнен: вместо 667 запланированных подъемников удалось обновить 754. Всего с 2025 по 2030 год предстоит заменить 2 623 лифта. Около двух тысяч из них приходится на «общий котел», остальные — на дома со спецсчетами.

Региональный оператор капитального ремонта отмечает, что для многоэтажек со специальными счетами замена лифтов остается серьезной финансовой проблемой: накопить нужную сумму самостоятельно при такой форме сложно. Самый простой и экономически оправданный вариант для собственников — перевести дом на счет регионального оператора. Это позволяет получить долгожданный ремонт без дополнительных затрат.

