Суд оставил чиновницу Халикову под домашним арестом еще на два месяца

Элеонора Халикова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще два месяца под домашним арестом проведет экс-чиновница Элеонора Егорова (Халикова). Меру пресечения бывшей главе комитета по культуре администрации Челябинска продлили ровно на два месяца – до 8 июля 2026 года. Такое решение принял Центральный районный суд.

Элеонора Егорова-Халикова обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия она распорядилась потратить 86 миллионов рублей из субсидии парка Гагарина на покупку аттракционов. При этом ей было известно, что они были сильно изношены. Аттракционы планировали списать и снести в ходе реконструкции парка.

В декабре 2025 года суд отправил ее в СИЗО. Но в начале февраля 2026 года меру пресечения изменили на домашний арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.