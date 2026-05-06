Т2 импортозамещает компоненты ядра сети

Мобильный оператор Т2 начал импортозамещать главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE. Решение PCRF (Policyand Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

— В течение трех лет мы совместно с Bercut готовили это решение под наши технологические требования и архитектуру сети. Пилотные внедрения в первых трех регионах подтвердили: отечественная PCRF-платформа полностью соответствует нашим ожиданиям. Следующий этап — масштабирование решения на всю страну. Уральские регионы включены в этот план: к концу 2026 года мы ожидаем внедрение технологии и здесь,— отмечает директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах.Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи. Помимо скоростей, PCRF отвечает за корректную работу всей продуктовой линейки Т2.

Разработка уже внедрена в трех регионах, а до конца года оператор планирует провести работы во всех регионах присутствия, в том числе на Урале.

— Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта,— подчеркнул заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев.

