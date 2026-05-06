В память о великом подвиге: на здании офиса КП-Челябинск установили Знамя Победы

Знамя Победы установили накануне Дня Победы. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

К 9 мая на крыше редакции челябинской «Комсомолки» появилось Знамя Победы. Традиционно оно станет напоминанием о несокрушимости духа народа и бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны.

Сейчас, как и 81 год назад, это очень важный символ. Бойцы спецоперации на передовой берут его с собой, объединяя эпохи.

Не стоит забывать и историю Знамени Победы. 1 мая 1945 года советские воины под свист пуль установили алый флаг над поверженным Рейхстагом. Этот момент стал не только триумфом над нацизмом, но и вечным напоминанием: подвиг героев никогда не будет забыт.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

