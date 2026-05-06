Студенты ЮУрГУ стали меньше доверять искусственному интеллекту

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Доцент кафедры иностранных языков ЮУрГУ Ольга Лазорак провела исследование, посвящённое влиянию искусственного интеллекта на развитие критического мышления у студентов. В ходе эксперимента выяснилось, что осознанное и этичное использование ИИ, сопровождающееся тщательным анализом полученной информации, способствует формированию у студентов навыков критического мышления.

В исследовании приняли участие 53 студента ЮУрГУ первого курса неязыковых направлений подготовки с уровнем английского языка А2 и В1 по шкале CEFR. Студенты выполняли творческие задания, создавая презентации с помощью инструментов ИИ, таких как Gamma, Slidesgo, ChatGPT, Prezi, Kandinsky и других. При этом обязательным условием было указание, проверка, переосмысление и доработка всего сгенерированного контента.

— Студенты стали замечать несоответствия, начали видеть, где инструменты ИИ искажают или даже придумывают информацию. Ребята отмечают, что раньше не задумывались о правдивости сгенерированной информации – она выглядела правдоподобно и логично. Когда появляется что-то новое и удобное, мы перестаем сомневаться. Задача преподавателя — вернуть это сомнение, — отметила исследователь.

Результаты исследования показали, что студенты начали выделять не только преимущества, но и недостатки использования ИИ, такие как странная цветовая гамма, примитивная структура и ссылки на несуществующие источники. Это привело к более тщательному подходу к работе с нейросетями и осознанию необходимости проверки сгенерированной информации.

Ольга Лазорак считает, что запрещать использование ИИ в образовательном процессе нецелесообразно. Вместо этого важно обучать студентов грамотному взаимодействию с этими инструментами, чтобы они могли критически оценивать получаемую информацию. Результаты исследования могут быть полезны для разработки курсов по информационной грамотности и обучению студентов работе с материалами, сгенерированными с помощью ИИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.