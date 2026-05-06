Останется в колонии-поселении: Челябинский областной суд отказал экс-директору ЮУ КЖСИ в смягчении приговора

Владимир Атаманченко. Фото: ЮУ КЖСИ

Колония-поселение и запрет на работу в госорганах - Челябинский областной суд сегодня, 6 мая, оставил в силе приговор бывшему главе АО Специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко. За злоупотребление должностными полномочиями его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в сентябре 2025 года, а суд в феврале этого года признал виновным и назначил полтора года колонии-поселения и два года запрета на работу в госорганах.

Сегодня, по данным источника КП-Челябинск, Атаманченко пытался смягчить приговор, но областной суд оставил решение Центрального районного суда без изменений.

Напомним, Атаманченко в 2021-2023 году получил под отчет средства корпорации - 34,3 млн рублей в виде займа. Но потратил их на свои цели. После суда полученные преступным путем деньги конфисковали, а ЮУ КЖСИ взыскала с Атаманченко 33,9 млн рублей. Чтобы получить средства, арестовали счета осужденного и недвижимость.

Отметим, что в 2023 году против Атаманченко уже возбуждали уголовное дело за аналогичные действия на 10 млн рублей, но его прекратили после полного погашения долга. В итоге фигуранту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

