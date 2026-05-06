Липовые «домашние роды» — реальные деньги из бюджета: челябинка обманула государство на 250 тысяч рублей

Дело передано в суд. Фото: Архив "КП".

На Южном Урале закончили разбирательство по факту кражи бюджетных средств, выделенных на поддержку рождаемости. Схему провернула жительница Челябинска, решившая незаконно получить социальные пособия. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Горожанка подала заявление в ЗАГС — указала там, что младенец появился на свет не в роддоме, а дома. На основе этой фальшивки сотрудники загса сделали подложную запись о новорожденном. Затем мошенница пошла в Социальный фонд России и попросила назначить ей все причитающиеся по закону детские пособия.

Оперативники установили: из-за противоправных действий фигурантки государственная казна недосчиталась более 250 тысяч рублей. В Курчатовском районе Челябинска возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с социальными выплатами (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Предварительное расследование завершено, все материалы переданы в местный районный суд — там решат судьбу аферистки.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

