НовостиПроисшествия6 мая 2026 12:54

Подростки, забившие насмерть мужчину, пойдут под суд в Челябинске

Анна ВОЛКОВА
Заседание будет закрытым.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧП произошло в феврале в поселке Локомотивный ночью. Группа подростков устроила стычку с 31-летним мужчиной. Дело дошло до драки - мужчину избили до такой степени, что он умер в больнице.

Троих подростков - 15, 16 и 17 лет - обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Дело рассмотрит Советский районный суд. Разбирательство будет закрытым.

