Госавтоинспекция Челябинска сняла с рейса машрутку с неисправными тормозами

Маршрутку отогнали на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Челябинска

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска сегодня, 6 мая, сняли с рейса маршрутку №114. Когда его остановили для проверки документов, то нашли пять нарушений. На 41-летнего водителя составили административные материалы.

У автобуса не было диагностической карты, водитель не прошел медосмотр, не имел при себе путевой лист, а само ТС не прошло техническое обследование.

Но самое опасное нарушение - управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой (ч.2 ст.12.5 КоАП РФ). Автобус увезли на спецстоянку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.