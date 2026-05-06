Кузнецов уходит из «Салавата»: челябинская звезда не задержалась ни в «Металлурге», ни в Уфе

Где будет играть Кузя, пока неясно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Карьера обладателя Кубка Стэнли и воспитанника челябинского хоккея Евгения Кузнецова в КХЛ снова дала трещину. Как сообщил КП-Спорт со ссылкой на агента хоккеиста Шуми Бабаева, нападающий покидает уфимский «Салават Юлаев». Клуб, напомним, забрал его с драфта отказов минувшей зимой, когда Кузнецов не прижился в магнитогорском «Металлурге».

32-летний уроженец Челябинска вернулся в Россию прошлой осенью после 10 лет в «Вашингтон Кэпиталз». Он мог подписать контракт с родным «Трактором», но отказался и выбрал принципиального соперника — «Металлург». Однако в Магнитогорске задержался всего на три месяца: уже в январе его выставили на драфт отказов. Единственным, кто подал заявку, оказался «Салават Юлаев». Теперь же, проведя в Уфе несколько месяцев, Кузнецов вновь оказался на выходе. Официальные причины расторжения пока не называются.

Сегодня главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции ответил на вопросы о недавнем эпизоде с Кузнецовым. Наставник напомнил, что именно форвард лично написал ему с просьбой взять его в команду. После долгого разговора Разин предупредил: атмосфера в коллективе сложилась хорошая, и если что-то пойдет не так, удар по репутации самого тренера будет серьезным.

- Он мне слезно пообещал, хотя он все время улыбается, что будет выполнять все, что я скажу, — цитирует Разина КП-Спорт.

По его словам, он не выгонял хоккеиста — тот сам попросил об уходе.

- Евгений Кузнецов не стал ждать. Ну, он Евгений Кузнецов. Считаю, он мне должен сказать хотя бы спасибо за то, что мы проложили мостик в его хоккейной карьере. А то, что он не остался, — ну не остался, что я его буду привязывать? — заключил Разин.

Теперь, после ухода из «Салавата», будущее челябинского хоккеиста вновь становится туманным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.