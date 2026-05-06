Вход на Экотропу в Челябинске изменится до неузнаваемости: арка, качели и никаких проводов

В Центральном районе Челябинска начались работы по благоустройству входа на Экотропу со стороны улицы 250-летия города. Решили сделать красиво и удобно: скоро появится стилизованная арка, лавочки, качели, куда можно присесть, и свет без висящих над головой проводов — чтобы не портить вид. Еще поставят камеры, чтобы по вечерам было не страшно, сообщают в администрации центрального района Челябинска.

Когда основные дела доделают, вокруг добавят зелени: посеют газон, высадят деревья и кусты.

Экотропа между «Ньютоном» и Тополиной аллеей появилась здесь благодаря инициативе местных жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

