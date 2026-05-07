Майский контраст: синоптики предупредили южноуральцев о температурных «качелях» и ночных заморозках

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По данным регионального гидрометцентра, в четверг, 7 мая, жителей региона ожидает типичная для весны погода с резкими перепадами температуры. Если в ночные часы столбики термометров колебались от умеренных +5 до +10 градусов, то в низинах и низинных районах области могли опуститься до нулевой отметки. Днем же погода преподнесет сюрприз: воздух прогреется до летних +21…+26 °C. Осадки будут носить локальный характер. Местами возможны небольшие дожди, а в низинах сгустятся утренние туманы.

Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. В отдельных районах области порывы могут усиливаться до 10 метров в секунду. При таких условиях в регионе не исключены грозы, которые будут сопровождаться переменной облачностью и кратковременными дождями.

Жителям Челябинска повезет чуть больше. В областном центре в четверг днем воздух прогреется до +23…+25 °C. Осадков не ожидается — прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

