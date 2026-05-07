«Помогают быть в курсе событий»: Алексей Текслер поздравил журналистов и связистов с Днем радио

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня радио. Свой профессиональный праздник 7 мая отмечают работники СМИ, а также специалисты, обеспечивающие мобильную и спутниковую связь. Глава региона подчеркнул важность этой сферы для страны.

— Новые возможности радио и телевидения помогают людям всегда быть в курсе событий и находиться на связи — особенно в сложных ситуациях, когда требуется принимать оперативные и ответственные решения, — отметил в своем обращении Алексей Текслер.

Особую благодарность губернатор выразил военным связистам — их труд на передовой он назвал неоценимым вкладом в общую победу. Глава региона также с гордостью отметил, что Челябинская область продолжает оставаться флагманом цифрового развития и внедрения новых технологий. В финале своего поздравления Алексей Текслер пожелал работникам отрасли неугасаемого энтузиазма, здоровья и реализации самых амбициозных замыслов.

