Больше 20 лет в органах: новым прокурором Миасса стал старший советник юстиции Андрей Анохин

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В Миассе Челябинской области назначен новый прокурор города. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации эту должность получил старший советник юстиции Андрей Анохин. Сегодня глава регионального ведомства Игорь Донгаузер лично представил его коллективу, а также руководителям органов власти.

— Прокурор области определил для нового руководителя основные задачи, обозначил имеющиеся проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требующие прокурорского вмешательства, — добавили в пресс-службе ведомства.

За плечами Андрея Анохина — более 20 лет работы в прокуратуре. Он прошел путь от следователя в Челябинске до заместителя прокурора Нязепетровского района, а затем и до руководящих должностей в областном аппарате. Последние годы, с сентября 2016-го, он отвечал за надзор за следствием в структурах СК по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.