В Челябинске создан тренажер для проверки радиотехники аэропортов

Компания «Курсир», входящая в состав многопрофильного объединения «РТС» из Челябинска, разработала и готовит к внедрению тренажер мобильного измерительного комплекса БАС-ЛП-М. Новинка предназначена для обучения специалистов служб радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационных провайдеров, а также сотрудников авиационных учебных центров.

Тренажер позволяет отрабатывать все этапы летных проверок радиотехнического оборудования: от планирования миссий до анализа полученных данных. В системе реализована имитация различных условий полета, режимов работы оборудования и нештатных ситуаций. Особое внимание уделено командной работе — предусмотрены рабочие места для внешнего пилота и оператора измерений, что способствует слаженному взаимодействию специалистов.

Как отмечают разработчики, изначально симулятор создавался для внутренних нужд компании, однако расширение функционала позволило сделать его универсальным инструментом для подготовки и повышения квалификации персонала. Использование комплекса БАС-ЛП-М, размещаемого на борту беспилотного летательного аппарата, позволяет значительно снизить затраты на проведение летных проверок, отказаться от дорогостоящих многочасовых полетов специализированных самолетов и оплаты труда летных экипажей. Комплекс способен измерять параметры автоматического радиопеленгатора, маркерных, курсовых и глиссадных радиомаяков, а также светосигнального оборудования.

Первое внедрение тренажера компания «Курсир» планирует уже этим летом. Разработчики готовы продемонстрировать его возможности, в том числе в образовательных целях. Тренажер позволит повысить качество подготовки специалистов, сократить издержки на обучение и минимизировать риски для дорогостоящей техники.

