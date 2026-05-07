Алексей Текслер призвал южноуральцев выбрать парки и скверы для благоустройства в 2027 году

Скверы появляются по всей области. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел промежуточные итоги благоустройства городов и сел. С 2019 года в регионе обновили свыше двух тысяч общественных пространств — парков, скверов, набережных и пешеходных зон. — Это не просто цифра из отчета, а реальные места, где каждый день собираются и отдыхают люди, — отметил глава региона.

Голосование за объекты благоустройства проходит на Южном Урале с 2021 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в регионе запланированы работы на 140 общественных территориях и 9 дворах — они выбраны по итогам прошлого голосования. Однако уже сейчас жители определяют, какие пространства преобразят в 2027 году. Всероссийское голосование стартовало 21 апреля.

— Голосование идет до 12 июня. Это займет всего пару минут, но именно из таких решений складывается облик тех мест, где мы живем, — подчеркнул Алексей Текслер.