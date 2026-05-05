В Челябинске открылась первая бесплатная школа самбо

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске на улице Кирова открылась новая спортивная школа «Самбо 74». Учреждение создано по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» и партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил школу, оценил материально-техническую базу, пообщался с тренерами и юными спортсменами.

— В Челябинске большое количество спортивных объектов, большие залы, но эта инфраструктура приближена к жителям, — прокомментировал глава региона. — Фактически это районный зал, куда будут ходить детям из соседнего двора. Таким образом, мы увеличиваем охват занимающихся спортом. Такие залы дешевле по инвестициям, что дает возможность увеличивать их количество при относительно небольших финансовых вливаниях. Это тоже очень важно.

Сейчас бесплатно в зале занимаются 74 человека, в планах — увеличить число воспитанников до 250. Алексей Текслер сообщил, что в ближайшие годы планируется создать более пяти специализированных залов по самбо и другим видам единоборств в Челябинске.