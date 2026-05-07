Хозяев не было, а соседей пришлось эвакуировать: в квартире на девятом этаже челябинской высотки загорелись вещи

Фото: скриншот видео, предоставлено КП-Челябинск.

В Челябинске днем 7 мая случился пожар в жилом комплексе «Ньютон» на улице Татищева. Возгорание произошло на девятом этаже многоэтажки. О происшествии в редакцию «Комсомольской правды — Челябинск» сообщила читательница, которая также прислала видео с места событий.

На кадрах видно четыре пожарные машины. Одна из машин оборудована автолестницей — ее направили на балкон, где предположительно находится очаг возгорания. У соседнего подъезда дежурит бригада скорой помощи.

Видео: читатель КП-Челябинск. Пожар произошел в доме на улице Татищева в Челябинске

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире на площади 10 квадратных метров. Хозяев в этот момент дома не было.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

— Из соседней квартиры по маршевым лестницам, с помощью спасательных комплектов были эвакуированы женщина и ребенок, — добавили в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.