Частично удовлетворить: компания из Ульяновска выиграла спор в суде с челябинским КУИЗО

Ульяновская компания «МСУ-7» выиграла многомиллионную тяжбу у челябинского КУИЗО. Арбитражный суд региона постановил взыскать с комитета по управлению имуществом и земельным отношениям почти 188 миллионов рублей. Деньги чиновники не доплатили подрядчику за строительство модульного здания для девятого отдела полиции в Челябинске — спор тянулся с 2023 года.

Строители требовали с мэрии больше 204 миллионов с учетом пени. Но чиновники подали встречный иск. КУИЗО потребовал вернуть назад аванс в 86,5 миллиона, а также снести возведенный объект. Однако суд не поддержал аргументы комитета. Встречные претензии отклонили полностью, а вот подрядчику присудили 188 миллионов долга, плюс расходы на экспертизу и пошлину.

