Парад отменили, но праздник состоится: в Златоусте решили отказаться от праздничного шествия ко Дню Победы

В Златоусте Челябинской области появились изменения в программе празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Антитеррористическая комиссия города приняла решение отменить традиционный Парад Победы в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице в соцсетях:

— Мы понимаем, насколько важен Парад Победы как символ памяти и гордости, но сегодня первостепенная задача – сберечь жизни и здоровье горожан.

При этом, как отметили в администрации, праздник 9 Мая в Златоусте все равно состоится. Остальные традиционные мероприятия пройдут по плану. Среди них — театрализованные шоу и праздничные концерты. Также городские власти сообщили, что участок дороги от гостиничного комплекса «Никольский» до водной станции, где изначально планировалось временное перекрытие движения, останется открытым для автомобилистов.

