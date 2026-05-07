Военной техники не будет: в программу празднования Дня Победы в Челябинске внесены изменения

Торжественное построение в День Победы в Челябинске пройдет без военной техники. Такое решение приняло региональное правительство. Об этом во время пресс-конференции ИА «Гранада-Пресс» рассказала первый заместитель министра культуры Ирина Анфалова-Шишкина. По ее словам, сделано это в целях безопасности.

Во время празднования также решено отказаться от театрализованного представления. В канун Дня Победы и в сам праздник по всей области состоится 1700 мероприятий — патриотических, торжественных и мемориальных. По предварительным оценкам, в них примут участие около 700 тысяч человек.

Ранее КП-Челябинск писала об отмене парада в Златоусте. Однако остальные праздничные мероприятия в городе состоятся.

