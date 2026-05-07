В Челябинске временно приостановили судебное разбирательство Госжилинспекции с крупной УК

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по иску региональной Госжилинспекции об аннулировании лицензии управляющей компании «ДЕЗ Калининского района». Рассмотрение отложено до вынесения решений по трем связанным делам, в которых участвует УК. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас компания оспаривает решение Госжилинспекции об исключении домов из реестра лицензий, а также постановление о привлечении к штрафу в 300 тысяч рублей по статье 14.1.3 КоАП РФ (работа без лицензии). Кроме того, в Калининском районном суде рассматривается дело в отношении директора компании по той же статье.

Ранее КП-Челябинск писала о том, что для 150 отобранных у «ДЕЗ Калининского района» домов планируется найти новые управляющие компании. Для этого будут проведены аукционы на обслуживание.

