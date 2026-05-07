Вот такие персики: на Южный Урал не пустили китайские фрукты, названия которых неправильно написали на этикетках

Мандарины хотели доставить в Россию, но спутали с персиками Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовик с крупной партией свежих фруктов. Товар не прошел проверку.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, машина везла 19,7 тонны манго, мандаринов, нектаринов, винограда, голубики, груш, ананасов, лимонов, слив и арбузов. Все вкусные продукты вырастили в Китае и рассчитывали доставить в Грозный.

Однако ящики с товаром неправильно промаркировали: на этикетках значилось одно, а в упаковках лежало другое. Например, в коробках с ярлыком «Персики» обнаружились мандарины.

Такую ситуацию признали серьезным нарушением. Ввозить фрукты на территорию России запретили. Водителя фуры привлекли к административной ответственности, а груз велели везти обратно на территорию Казахстана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.