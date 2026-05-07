Остановили Toyota, а в ней два водолаза: в Челябинске полицейские поймали браконьеров с 758 раками в ведре

Фото: ГАИ Челябинска

В Челябинске автоинспекторы неожиданно для себя поймали браконьеров.

Как рассказали в городской ГАИ, утром 7 мая сотрудники ДПС остановили на Троицком тракте Toyota. В машине сидели двое мужчин в водолазных костюмах.

Полицейским такие наряды показались очень уж экстравагантными, и они решили осмотреть иномарку. В багажнике обнаружилось ведро с 758 раками, 25 окуней, щука и рыболовные снасти.

— Установлено, что задержанные выловили раков и рыбу, находясь на прибрежной зоне озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к особо охраняемой природной территории, — уточнили в ГАИ.

Браконьеров отвезли в отдел полиции для разбирательства.

