НовостиОбщество7 мая 2026 15:16

Остановили Toyota, а в ней два водолаза: в Челябинске полицейские поймали браконьеров с 758 раками в ведре

Елена КОЛЧИНА
Фото: ГАИ Челябинска

В Челябинске автоинспекторы неожиданно для себя поймали браконьеров.

Как рассказали в городской ГАИ, утром 7 мая сотрудники ДПС остановили на Троицком тракте Toyota. В машине сидели двое мужчин в водолазных костюмах.

Полицейским такие наряды показались очень уж экстравагантными, и они решили осмотреть иномарку. В багажнике обнаружилось ведро с 758 раками, 25 окуней, щука и рыболовные снасти.

— Установлено, что задержанные выловили раков и рыбу, находясь на прибрежной зоне озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к особо охраняемой природной территории, — уточнили в ГАИ.

Браконьеров отвезли в отдел полиции для разбирательства.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

