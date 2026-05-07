В Челябинской области женщина погибла в ДТП с грузовиком, ее ребенок пострадал

В Челябинской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась 7 мая на объездной дороге Магнитогорск - Кизильское - Сибай.

Как рассказали в Госавтоинспекции Магнитогорска, LADA Kalina не уступила дорогу и врезалась в грузовик Dongfeng.

За рулем легковушки была 39-летняя женщина. Она погибла на месте ДТП.

В машине также ехала девочка двух с половиной лет. Она находилась в детском кресле на заднем сиденье. При столкновении малышка получила мелкие травмы, госпитализаций ей не потребовалась.

