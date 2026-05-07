Челябинская фирма попала в «черный список» УФАС

Фирма не выполнила контракт на установку решеток и попала в реестр ФАС

Антимонопольная служба внесла в Реестр недобросовестных поставщиков данные о челябинском ООО «Алма».

Как рассказали в региональном УФАС, фирма заключила контракт с областным главным управлением Службы судебных приставов. Она обещала установить в подразделениях службы металлические решетки, но не справилась с задачей. Из-за этого в ГУФССП разорвали договор.

Цена контракта составляла 1,3 млн рублей.

В «черном списке» фирма пробудет два года.

