«Массовые скопления людей запрещены»: в Чебаркуле отменили все праздничные мероприятия на улице в День Победы

В этом году в Чебаркуле решили отменить уличные праздничные мероприятия на День Победы. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Все праздничные мероприятия, которые должны были пройти на улице в День Победы, решили отменить в Чебаркуле. В администрации города признались, что это сделано для обеспечения безопасности.

– В связи с действующими требованиями безопасности, массовое скопление людей в праздничные дни запрещено, – объяснили в администрации Чебаркуля.

Возложение цветов к Вечному огню и другим мемориалам тоже должно проходить небольшими группами.

А праздничный концерт пройдет в Центре досуга имени Горького. Правда власти перенесли его на первую половину дня – начало в 12:00.

– Просим жителей с пониманием отнестись к принятым мерам. Безопасность людей сегодня – главный приоритет, – добавили в администрации Чебаркуля.

