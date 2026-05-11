Росреестр предупредил южноуральцев о фейковых штрафах за дачи

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Росреестре рассказали о новой популярной мошеннической схеме — она направлена на владельцев загородных участков. Им рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить несуществующий штраф по ссылке. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на Госуслугах.

— Административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или SMS со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через Госуслуги, — напоминает Росреестр.

Подобные нарушения не ведут к ответственности внезапно, добавили в ведомстве: каждому такому случаю предшествует работа контрольных органов с заблаговременым уведомлением собственников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.