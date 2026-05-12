Две аварии за 15 минут: в центре Челябинска в ДТП с троллейбусом пострадал подросток

Девочку доставили в больницу. Фото: скриншот видео «Интерсвязь».

На перекрестке проспекта Ленина и Энгельса в Челябинске, вечером 11 мая произошло сразу два ДТП. В одном из них пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

Сначала на пересечении улиц столкнулись два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. А затем одну из них задел троллейбус. Он поворачивал налево. ДТП произошли с разницей в 15 минут. Оба попали на уличные камеры видеонаблюдения.

По данным ГАИ, общественным транспортом управляла 23-летняя девушка. В аварии пострадала 13-летняя пассажирка троллейбуса. Подростку понадобилась помощь врачей.

ДТП с троллейбусом на проспекте Ленина в Челябинске 11 мая. Видео: «Интерсвязь».

– Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для обследования, – добавили в пресс службе ведомства.

На месте работал экипаж ДПС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

