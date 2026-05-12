Южный Урал обошел соседние регионы по доступности электроэнергии

Аналитики РИА «Новости» представили свежий рейтинг субъектов РФ по покупательной способности населения в сфере электроэнергии. Эксперты выяснили, сколько киловатт-часов способен приобрести житель разных регионов на среднемесячный заработок. За основу брались тарифы для городских квартир без электроплит при минимальном объеме потребления. Статистика собрана по итогам марта из данных Росстата, ЕМИСС и местных энергосбытовых компаний.

Челябинская область закрепилась на 19-й позиции в национальном рейтинге. Расчеты показали, что среднестатистический южноуралец на чистую зарплату мог бы получить 14 507 кВт*ч. Стоимость 100 кВт*ч в регионе зафиксирована на отметке 484 рубля. Для сравнения: общероссийская доступность чуть выше — 14 649 кВт*ч, хотя средний тариф по стране значительно дороже (595 рублей). Примечательно, что Челябинск опередил по этому показателю Курганскую область (29 место, 12 400 кВт*ч) и даже Екатеринбург (34 место, 12 037 кВт*ч).

Безусловным лидером рейтинга стала Иркутская область, где из-за работы гидроэлектростанций тариф минимален — 180 рублей за 100 кВт*ч. На среднюю зарплату там доступно 45 997 киловатт-час. В топ-3 также вошли ЯНАО и ХМАО.

