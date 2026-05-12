Погода не помешала: больше 30 тысяч южноуральцев побывали на праздничных мероприятиях в Челябинске 9 мая

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев подвел итоги праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. По его данным, 9 Мая в Челябинске торжественные акции посетили свыше 30 тысяч человек. Из них около 6 тысяч горожан пришли на военный парад, а 10 тысяч зрителей посетили праздничный концерт. Остальные участники распределились по другим городским площадкам. Многие из них ждали праздничного салюта, однако он не состоялся.

– Салют у нас в этом году не состоялся по требованиям безопасности, из-за сильных порывов ветра. Оплата подрядчику по контракту за салют не производится, – рассказал мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Кроме того, глава города предложил считать площадь у Кафедрального собора постоянной площадкой для проведения городских праздничных мероприятий. Он также поблагодарил гарнизон УМВД за обеспечение правопорядка. Серьезных происшествий за время праздника не произошло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.