«Работу обнулил»: в Челябинске после ураганного ветра в праздничные выходные снова проведут уборку территорий

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Челябинска Алексей Лошкин дал поручение руководителям районов усилить работу по уборке города. Причиной стал сильный ураганный ветер, который прошел в праздничные выходные по областному центру:

– Только что провели субботники, а ветер нам эту работу обнулил, можно сказать. Главы, возьмите на контроль.

Мэр потребовал навести порядок особенно тщательно — в первую очередь у контейнерных площадок, где скопился разлетевшийся мусор.

