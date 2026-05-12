Узнать информацию, записаться к врачу, пожаловаться: какие проблемы могут решить челябинцы с помощью чат-ботов в MAX

Чиновник и жители активно переходят в MAX

Челябинские власти продолжают переводить коммуникацию с жителями в отечественный мессенджер MAX. В приложении уже работают десятки официальных каналов и чат-ботов — от администрации Челябинска до сервисов записи к врачу. Какой бот за что отвечает? Разобраться в этом попыталось издание «Курс дела».

Основными сервисами стали пять ботов администрации Челябинска. Например, бот «Благо» создан как агрегатор ботов благоустройства Челябинска.

«Газон — не парковка!» позволяет сообщить о проблемных участках, где часто паркуются на газонах. Данные передают для включения в маршруты спецавтомобилей Административно-технической инспекции. Те, в свою очередь, фиксируют нарушения с помощью автоматизированной системы «Дозор-МЗ». Первые результаты дала работа чат-бота «Самокат на место».

Отдельное направление связано с медициной. Как ранее сообщали региональные власти, в мессенджере появился чат-бот «Запись на прием к врачу Челябинская область». Сервис позволяет круглосуточно выбрать специалиста и удобное время приема без звонков в поликлинику.

Также пользователям доступны боты, связанные с ЖКХ, обращениями граждан и информирование о работе муниципальных служб. Часть сервисов функционирует как справочная система, а часть позволяет отправлять жалобы и обращения напрямую в ведомства. К примеру бот «СтопГраффити — Челябинская область» принимает жалобы на граффити с уличной рекламой наркотиков. Некоторые чат-боты дублируют информацию с официальных сайтов и соцсетей, однако власти рассчитывают, что со временем MAX станет полноценной платформой для общения государства и жителей.

Перечень ботов уже собирают на сайте Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области «Государство для людей». Там можно подобрать подходящий бот для решения конкретного вопроса.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер призывал чиновников активнее переходить на национальный мессенджер MAX подчеркивая, что платформа должна стать основным защищенным каналом коммуникации граждан.

